Столичный торговый центр «Мега Теплый Стан» вошел в число победителей XIV общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

«Мега Теплый Стан» была отмечена наградой общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017 в категории «Суперрегиональный торговый центр».

С момента открытия в 2002 году «Мега Теплый Стан» остается любимым местом для шопинга и отдыха: ежегодно «Мегу» посещают около 30 миллионов гостей. «Мегу Теплый Стан» для выхода на российский рынок выбрали Armani Exchange, Hunkemöller, NYX и другие международные бренды.

«Мега Теплый Стан» стала первым среди торговых центров компании Ikea Centres Russia, где была запущена новая концепция зоны кафе и ресторанов под брендом «Вкусный Бульвар».

«Мы признательны жюри за высокую оценку нашего торгового центра. И особенно благодарны посетителям «Меги», которые помогают делать наш торговый центр еще лучше. Уверена, обновленная «Мега Теплый Стан» подарит нашим гостям еще больше приятных впечатлений и поводов для визита», - говорит Оксана Козлова, управляющий торговым центром «Мега Теплый Стан».

Премия RCSC Awards-2017 – это единственная в России профессиональная награда для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также по их экономическим моделям. В жюри RCSC Awards входят российские и международные эксперты рынка.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена компанией.