Флагманский салон меховой компании Lena откроется в сентябре на Старо-Невском проспекте, сообщает компания JLL.

Магазин расположится по адресу: Невский проспект, 170. Консультантом сделки по аренде помещения площадью 127 кв. м. выступила компания JLL.

Компания Lena, основанная в 1988 году в Санкт-Петербурге, оказывает полный спектр услуг: производство и продажу меховых изделий, летнее хранение и чистку, индивидуальный заказ, перекрой и реставрацию меховых изделий. В 2017 году компания также выпустила пилотную коллекцию одежды из ткани, в которую вошли шелковые блузы, шерстяные и шелковые платья, кашемировые жакеты. Сегодня в городе работает два салона бренда.

Флагманский салон на Невском проспекте будет специализироваться на продаже элитных меховых изделий; в нем будут представлены коллекции из русского соболя, американской норки, южноафриканского каракуля.

Илья Смирнов, основатель мехового салона Lena, говорит: «Мы с гордостью можем сказать, что благодаря качеству меха и необычному дизайну бренд Lena стал лидером мехового производства в Санкт-Петербурге. И открытие нашего нового салона в основной премиальной локации города полностью отвечает философии марки, в основе которой лежат тщательный подход к каждой детали изделия и сотрудничество с лучшими производителями материалов».

Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, комментирует: «Мы наблюдаем дальнейшее развитие Старо-Невского проспекта как ключевого торгового коридора Петербурга, в котором продолжают концентрироваться бутики премиальных и люксовых марок. В этой части Невского проспекта сформировалась торговая зона с разнообразным ассортиментом товаров, и вслед за брендами одежды, сумок и аксессуаров, ювелирных украшений здесь открывается ведущий игрок сегмента меховых изделий с эксклюзивными коллекциями безупречного качества».

Фотография предоставлена компанией.