22.05.2017 20:12

Melon Fashion Group завершила проект автоматизации процессов бизнес-аналитики с помощью системы SAP Business Objects, сообщает компания.

Melon Fashion Group завершила внедрение системы сбора и обработки информации с помощью платформы SAP Business Objects. Исполнителем задачи выступила компания «Корус Консалтинг». Процесс перехода занял около года.

В результате для использования стали доступны автоматические отчеты о выполнении планов продаж, количестве посетителей, эффективности рекламных акций. Запуск SAP Business Objects в ускорил анализ и сравнение данных во всех магазинах и за разные периоды времени.

«Нам требовалось объединить стратегически важные сведения в единое целое и отказаться от трудоемкой и сложной синхронизации данных в ручном режиме. Все это должна делать система. При этом нам было важно, чтобы отчетность была в равной степени доступна и понятна всем специалистам вне зависимости от должности и уровня подготовки. И, как показывает первый пользовательский опыт, нам это удалось. Настроенные отчеты востребованы среди продуктовых команд, баеров, специалистов отдела развития, финансистов, бухгалтеров и логистов», – отметила Наталия Самутичева, финансовый директор Melon Fashion Group.

«Мэлон Фэшн Груп» управляет брендами модной одежды вefree, Zarina и Love Republic. Компания выполняет полный цикл деятельности модного бизнеса, начиная с моделирования, производства, закупки и заканчивая распределением, продажей, продвижением женской и мужской одежды и аксессуаров. По данным на 1 июня 2016 года под управлением компании находится 601 магазин. Из них 567 в России (451 — собственная розничная сеть, 116 — по системе франчайзинга). На территории Украины располагаются 16 магазинов, 11 — в Казахстане, пять в Белоруссии, по одному в Армении и Грузии.