15.12.2016 07:12

Как заявил глава компании Melon Fashion Group Михаил Уржумцев, легкая промышленность России не сможет стать современной и развитой отраслью.

В числе причин такой ситуации засилье импорта, отсутствие технологической базы и кадров. «Для того, чтобы создать современную и разностороннюю легкую промышленность в России, нужна невероятная политическая воля и перманентные сверхусилия государства. И то велик риск неудачи. Наладить выпуск качественных тканей, фурнитуры, химии, современный пошив — колоссальная задача с учетом нынешнего состояния экономики. Я не верю, что это будет проделано. Время ушло», — передает Retail.ru слова гендиректора компании, сказанные в рамках IХ ежегодного форума лидеров модного бизнеса Fashion Retail 2016.

Топ-менеджер подчеркнул, что в России наблюдается тотальная зависимость от импорта всех материалов для легкой промышленности, острый дефицит швейных мощностей и мастеров, утеряна культура производства. «Для строительства современных фабрик пришлось бы массово завозить зарубежных специалистов, как в тридцатые годы для тяжелой промышленности», — добавил Михаил Уржумцев.