14.07.2017 00:00

В 2016 году был изменен дизайн магазинов Melon Fashion Group, что отразилось на объемах продаж, сообщает пресс-служба компании.

Согласно утвержденному в июне отчету Melon Fashion Group, в 2016 году валовая маржа компании увеличилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с 2015 годом. EBITDA, без учета курсовой разницы, выросла более чем на 50%. Продажи составили 12,5 млрд рублей.

На увеличении объема реализаций отразилась реновация сети. Площадь обновленных магазинов превысила 14 тыс. кв. м. Прибыль в них увеличилась в среднем на 123%. Улучшение интерфейсов интернет-магазинов всех брендов и сокращение сроков доставки повлияли на продажи онлайн. Они увеличились на 24%.

В 2016 году Melon Fashion Group приняла новый фирменный стиль: логотип, цвета и корпоративные материалы. В качестве основного цвета выбран ярко-желтый, а в логотипе визуализирована дыня.

«Изменения затронули не только нашу большую розницу, бизнес-процессы и IT-инфраструктуру. Поменялось наше мышление и взаимодействие внутри команды. Мы упростили все, что можно упросить, и отказались от всего лишнего. Сократили количество регламентов, инструкций, директивных правил – в новую жизнь мы взяли только самое необходимое и требуемое законодательством», - резюмировал президент и генеральный директор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.

«Мэлон Фэшн Груп» управляет брендами модной одежды вefree, Zarina и Love Republic. Компания выполняет полный цикл деятельности модного бизнеса, начиная с моделирования, производства, закупки и заканчивая распределением, продажей, продвижением женской и мужской одежды и аксессуаров. По данным на 1 июня 2016 года под управлением компании находится 601 магазин. Из них 567 в России (451 — собственная розничная сеть, 116 — по системе франчайзинга). На территории Украины располагаются 16 магазинов, 11 — в Казахстане, пять в Белоруссии, по одному в Армении и Грузии.