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Мэттью Гуд стал лицом весенне-летней кампании Pal Zileri
15.03.2017 00:01
Британский актер Мэттью Гуд принял участие в съемках рекламной кампании Pal Zileri сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе бренда.
На кадрах, сделанных немецким фотографом Диланом Доном в поместье Мурайа Роха в городе Калпе, в Испании работы испанского архитектора Рикардо Бофила, Мэттью Гуд позирует в сдержанных и благородных образах на фоне выжженных солнцем стен. Цвет, свет и графика в пространстве играют ключевую роль в выражении основной идеи коллекции, основанной на контрастах 3D текстур, объемов и блестящих/матовых эффектов, противопоставлении терракотового, бирюзового, небесно-синего и насыщенного апельсинового оттенка.
Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды класса «премиум». На территории РФ и стран СНГ марка представлена в портфеле компании «Show-room Ли-Лу», которая осуществляет кампании заказов и предоставляет услуги франшизы.
Фотографии предоставлены компанией.
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