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Между Россией и Узбекистаном организуют «зеленый коридор» для поставок текстиля

06.10.2017  07:04

Как заявил в рамках встречи с министром промышленности России Денисом Мантуровым глава министерства внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев, наши страны могут создать «зеленый коридор» для поставок текстиля.

По данным соседней страны, пишет агентство Sputnik, только в этом году поставки текстильной продукции из Узбекистана в Россию выросли на 22%.

«Зеленый коридор», по словам Ганиева, нужен, «потому что потенциал здесь очень большой и речь идет о производственной кооперации, об использовании узбекской пряжи для производства на российских предприятиях, о поставках готовой текстильной продукции, трикотажного полотна, хлопковых тканей». «Здесь мы тоже видим большой потенциал, и мы ожидаем, что к следующему году объем торговли по текстильной продукции может достичь около 700 млн долларов», - подчеркнул Элёр Ганиев.

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