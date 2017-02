Новое пространство Crate and Barrel площадью 2013 кв.м. на территории ТЦ «Метрополис» запущено компанией «Догуш Авеню», обладающей эксклюзивными правами на развитие бренда на территории Восточной Европы.

«Инвестиции в новый магазин составили 2,5 млн. долларов, - сообщают представители Crate and Barrel. - С момента запуска первого московского магазина в сентябре 2014 года было заключено более 1000 контрактов с дизайнерами интерьеров, архитекторами и декораторами. Средний чек за покупку составил 13,5 тыс. рублей, а среднее количество товаров в одном чеке – 4,4 единицы. За прошедшие два года самыми популярными товарами в категории мебель стали диваны для гостиных Axis. Также российским потребителям очень понравилась линейка кроватей Colette в классическом стиле в разных цветах обивки, каждый раз новом в очередном сезоне».

Директор по международному развитию визуального мерчендайзинга Эйприл Янг рассказала, что в этом году будут особенно актуальны визуальные тренды: «Основной подход к трендам будет осуществляться через цвет. В Crate and Barrel всегда будет большое количество мебели, принадлежащей к определенному стилю, но цветовое предпочтение сейчас отдано синему. У нас вы можете увидеть разные оттенки синего как в предметах декора, так и в знаменитых диванах, но постепенно конкуренцию синему начинает составлять зеленый цвет. Если говорить с точки зрения тренда, ближе к осени зеленый будет начинать обороты, синего будет гораздо меньше. Наш подход примечателен тем, как мы сочетаем оттенки, в каких пропорциях добавляем трендовый цвет в интерьер, поэтому приглашаю приходить периодически в магазин и наблюдать эти переходы, вдохновляться».

Общее обновление коллекции будет проходить 2 раза в год, согласно сезонным коллекциям весна-лето и осень-зима, но экспозиция магазина будет обновляться, примерно, каждые 2 месяца согласно праздникам и специальным коллекциям. Оформление торгового пространства Crate and Barrel призвано погрузить посетителей в домашнюю обстановку, в которой аксессуары и предметы интерьера сгруппированы по жилым зонам, активностям, стилю и цвету.

«У интерьерного дизайна и подиумной моды много общего, тренды, мотивы, настроения, стили, все перекликается, но в декоре и интерьере все проходит немного медленнее. И мне это по душе, - комментирует Эйприл Янг. - Домашний уют очень важен для человека. Для нас ценно, что российские покупатели очень любят свой дом. Именно дома, с помощью новых предметов декора, новой мебели, можно отразить мировые fashion-тренды, создать настроение, присущее понравившейся коллекции именитого модного дома, разве это не прекрасно?».

Новый магазин предоставляет полный ассортимент продукции в высшей ценовой категории масс-маркета: крупногабаритную мебель, предметы декора и сервировки, товары для кухни; в общей сложности более 12 000 товарных единиц.

«Сам факт того, что мы открываем наш второй магазин в одном из лучших торговых центров столицы, дает нам все основания ожидать достижения весьма амбициозных финансовых результатов. Но помимо финансовой составляющей нам не менее важно познакомить как можно больше людей с воодушевляющими идеями и решениями, которые бренд Crate and Barrel транслирует миру на протяжении 55 лет», - комментирует региональный директор Crate and Barrel Россия Тимофей Тарарин.

Знаковыми достижениями Crate and Barrel за 2 года присутствия на рынке стали: участие в съемках фильма «Яна и Янко» от кинокомпании «Магнум» (интерьер квартиры, в которой проживает главная героиня фильма вместе со своим сыном, полностью обустроен мебелью и декором Crate and Barrel); участие в проекте «Вова» совместно с изданием AD (в рамках проекта была обустроена квартира выходца из детского дома Вовы, которому государство выделило свою собственную квартиру); два года подряд бренд Crate and Barrel обустраивал интерьер зимней студии городского канала «Москва-24».

Crate and Barrel – ведущая международная сеть магазинов современной мебели, предметов интерьера и декора. Компания управляет магазинами по всей территории США и Канады, а также имеет франшизы в Дубае, Мексике, Колумбии, Перу, Сингапуре, Турции, России, Тайване и Филиппинах. Crate and Barrel работает напрямую как с небольшими интерьерными ателье, так и с известными и уже зарекомендовавшими себя дизайнерами, такими как Рассел Пинч, Паола Навоне и Женевьев Беннет, которые создают эксклюзивные коллекции для бренда. «История компании уходит корнями в 1962 год, когда Гордон и Кэрол Сигал основали небольшой семейный бизнес. Молодожены только что вернулись из свадебного путешествия по Европе, где их поразили простота, продуманность и доступность множества вещей, приобретенных ими для собственного дома в Чикаго: великолепные изделия из стекла ручной работы, практичная, но весьма изысканная столовая посуда и красивая керамика. Осознав тогда, что ни один магазин на Среднем Западе не мог предложить такие замечательные, доступные по цене товары, молодые предприниматели, любящие риск и увлеченные всем увиденным, приступили к реализации этой великолепной концепции в Чикаго», - сообщается на сайте компании.

Текст Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».

Фотографии предоставлены pr-службой Crate and Barrel.