3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиМеждународная выставка «Мир детства» расширяет экспозицию
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка головных уборов и аксессуаров Chapeau пройдет с 17 по 20 августа II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Международная выставка «Мир детства» расширяет экспозицию

12.08.2017  14:05

Помимо традиционных павильонов №2 и №8, «Мир детства-2017» займет часть павильона №3, где разместятся стенды компаний, производящих товары для новорожденных и детей до 3 лет, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

В этом же павильоне будут представлены участники выставки «CJF – Детская мода-2017. Осень». Благодаря такому соседству на первом уровне третьего павильона посетители смогут ознакомиться с продукцией фабрик, выпускающих одежду для детей от 0 до 7 лет, а на втором – пообщаться с производителями и поставщиками детской мебели, товаров по уходу за новорожденными и детьми до года.

Полностью укомплектованы павильоны № 2 и №8. При этом зал 4 второго павильона станет площадкой для демонстрации лучшей продукции производителей из Китая и Кореи. В этом году будут также задействованы и открытые площади ЦВК «Экспоцентр», где разместятся отдельные павильоны крупных участников выставки.

В этом году международная выставка товаров и услуг для детей – «Мир детства-2017» будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» с 26 по 29 сентября.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».

Просмотров: 70
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1355 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте