Школа бизнеса МГИМО и Британская высшая школа дизайна запускают совместный курс MBA «Менеджмент в индустрии моды», сообщается в пресс-релизе организации.

Программа рассчитана на подготовку управленческих кадров для модной индустрии международного уровня.

«Для России подобное сотрудничество государственного и частного вузов — очень важная история, — комментирует директор Школы бизнеса МГИМО Анжелика Мирзоева. — Мы рассчитываем, что классический подход и качество бизнес-образования МГИМО в купе с неоспоримой экспертизой БВШД в области профессиональной подготовки специалистов для творческих индустрий позволит нам сформировать новый кластер профессионалов в fashion-бизнесе».

Согласно McKinsey Global Fashion Index общий мировой оборот индустрии моды в 2016 году составил в 2,4 трлн. долларов США. Если рассмотреть fashion-индустрию в разрезе ВВП отдельных стран, она стала бы седьмой по величине экономикой в мире.

В условиях размывания рыночных сегментов, изменения потребительских трендов, появления новых технологий и экономической нестабильности современные специалисты в fashion-бизнесе должны уметь разрабатывать и реализовывать эффективные бизнес-стратегии, соответствующие динамично меняющимся требованиям новых реалий. Выпускники совместной MBA-программы МГИМО и БВШД «Менеджмент в индустрии моды» смогут работать как над развитием собственных проектов, так и в качестве управленцев в модной индустрии.

«Для нашей страны подобные партнерские проекты пока редкость, хотя очевидно, что именно они помогают выводить образование на качественно новый уровень, объединяя лучший опыт, экспертизу и ресурсные базы вузов. У нас гораздо чаще можно встретить совместные программы с зарубежными университетами, чем сотрудничество сильных российских игроков», — комментирует директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым. — Мы надеемся, что в ближайшее время в России появятся новые подобные программы. Хотелось бы иметь больше союзников в повышении планки образовательных стандартов».

Продолжительность MBA-программы — два года. Курс состоит из управленческих дисциплин и образовательных модулей, сфокусированных на технологиях, приемах и механизмах, способствующих эффективному проектированию и управлению бизнес-процессами в индустрии моды. Многие дисциплины программы являются уникальными для российской образовательной системы. Например, раньше нигде, кроме БВШД, профессионально не преподавали работу с закупками и управление ассортиментом (fashion buying), новые технологии и инновации в индустрии моды, управление проектами и риск-менеджмент в fashion-бизнесе и др.

«Партнерство МГИМО и Британской высшей школы дизайна позволит нам разработать уникальный для рынка образования продукт, который откроет для слушателей новые профессиональные возможности не только в России, но и за рубежом. Симбиоз двух сильных вузов дает возможность получить качественное бизнес-образование с глубоким практическим погружением в fashion-бизнес, — комментирует куратор программы, один из ведущих бизнес-консультантов в индустрии моды Дарья Ядерная. — Я сама являюсь выпускницей МГИМО, и поэтому точно знаю все сильные стороны вуза. В свою очередь, «Британка» — это флагман нового образования, с высокой практической ценностью программ, преподавателями-практиками, уникальной высокотехнологичной ресурсной базой и тесными связями с индустрией».

Все преподаватели профильных дисциплин, связанных с fashion-бизнесом, — действующие практики. Среди них экс-региональный директор и тренинг-консультант Walmart и Fred Myer Робин Браун, директор по маркетингу Michael Kors, Armani Jeans, Calvin Klein Jeans, Topshop Максим Агаханов, владелица Woodie Bureau и автор концепций Adidas Superstar на Кузнецком Мосту Марина Казакова, директор по маркетингу Wildberries Ангелина Аронова.

В процессе обучения запланирована обширная практика, в рамках которой студенты работают по брифам ведущих компаний и брендов, получая практический опыт, формируя качественное портфолио и нарабатывая профессиональные связи. Среди компаний, с которыми БВШД сотрудничает по «живым» проектам Cartier, Carrera y Carrera, Nike, MaxMara, L’Oréal, Bosco, ЦУМ, «Цветной» и другие.

В программе также предусмотрена факультативная возможность пройти интенсивное обучение в International University в Монако и познакомиться с реалиями бизнеса за рубежом.

Выпускники курса получат два диплома — Школы бизнеса МГИМО и Британской высшей школы дизайна.

23 апреля, в рамках Дня открытых дверей БВШД, состоится презентация программы.

Британская высшая школа дизайна основана в 2003 году для обучения и профессиональной подготовки российских студентов по международным стандартам. На сегодняшний день БВШД является одной из важнейших образовательных институций в России, специализирующейся на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей. Школа развивается на основе тесных партнерских связей с Университетом Хартфордшира (Великобритания). Ключевыми приоритетами в учебном процессе для БВШД являются максимальное погружение студентов в индустрию, обучение через реальные проекты и практика.