В съемках кампании Michael Kors Collection Resort 2018 приняла участие аргентинская модель Мика Арганараз, сообщается в пресс-релизе бренда.

Источником вдохновения Michael Kors Collection Resort 2018 послужил гламурный шик. Фотограф — Марио Тестино.

«В новом сезоне стиль тропиков прекрасно сочетается с веяниями городской моды. Расслабленный гламур дня и ночи правят бал!», — комментирует Майкл Корс.

Рождественская рекламная кампания Michael Michael Kors 2018 посвящена ожиданию главного праздника в году. Модели Тейлор Хилл и Роми Стрейд в кадрах Марио Тестино гуляют по зимнему Нью-Йорку.

Завершают рождественскую кампанию кадры с Вутером Пиленом, который представляет мужской бренд Michael Kors Mens.

Рекламные кампании появятся в ведущих глянцевых изданиях более 40 стран во всем мире, на диджитал-ресурсах, в социальных сетях и на поверхностях наружной рекламы в Америке, Европе и Азии начиная с октября 2017 года.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотографии предоставлены компанией.