Бренд Michael Kors опубликовал фотографии весенних кампаний Michael Kors Collection и Michael Michael Kors.

Темой новой кампании Michael Kors Collection, снятой фотографом Марио Тестино, стала энергия и романтика. «Вся коллекция посвящена сочетанию силы и женственности, и модель Джоан Смоллс является идеальным воплощением этих качеств», - комментирует Майкл Корс.

Для рекламной кампании Michael Kors Collection Тестино запечатлел Джоан Смоллс в интерьере роскошного кабриолета с белоснежным салоном. Эффектные принты нового сезона в оттенках цветущей азалии и мускатного ореха сбалансированы сдержанными аксессуарами – белой сумкой с кожаными рюшами и босоножками на высокой платформе и устойчивом каблуке.

Рекламная кампания Michael Michael Kors воспевает любимую дизайнером эстетику джетсеттеров. В кадре, снятом также Марио Тестино, появляются модели Тейлор Хилл и Роми Стрейд, будто бы случайно заснятые во время прогулки по городу.

«Я хотел передать образ жизни нового поколения супермоделей, которые находятся в постоянном движении, ведут гламурный образ жизни, поэтому кадры получились живыми, солнечными и роскошными», - говорит Майкл Корс.

Глобальный запуск рекламных кампаний запланирован на февраль 2017 года. Фотографии появятся в ведущих глянцевых изданиях, на диджитал-ресурсах, в социальных сетях и на поверхностях наружной рекламы в 39 странах мира.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотографии предоставлены компанией.