Бренд Michael Kors, придерживаясь нового формата анонсирования межсезонных коллекций, презентовал десять ключевых образов из Michael Kors Collection Transeason 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Впервые данная стратегия была разработана для презентации круизной коллекции Michael Kors Collection в 2016 году.

Полный лукбук со всеми образами из коллекции Michael Kors Collection Transeason 2017 будет представлен в апреле 2017 года, когда она поступит в продажу в бутики бренда.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотографии предоставлены компанией.