01.03.2017 23:25

Весенняя кампания The Walk от Michael Kors стартовала 28 февраля, сообщается в пресс-релизе бренда.

В этом сезоне кампания вдохновлена Калифорнией, а представляют ее четыре девушки, запечатленные на улицах Лос-Анджелеса. Среди них – актриса и певица Хейли Стайнфелд, актриса Келли Рорбах, певица и участница американского дуэта Lion Babe Джилиан Херви и модель Хикари Мори. Как и в предыдущих сезонах, фотографом выступил мастер стрит-стайл фотографии Томми Тон.

«Солнечный Лос-Анджелес – идеальная локация для того, чтобы отметить наступление весны, - комментирует свою новую кампанию дизайнер Майкл Корс. - Авантюрный и оптимистичный стиль этих четырех девушек задает тон всему сезону».

На имиджах девушки запечатлены с сумками Mercer от Michael Michael Kors (Mercer Tote, Mercer Duffle и Mercer Crossbody). Дизайнерские элементы каждой сумки выполнены вручную известным лондонским иллюстратором Дейзи Эмерсоном. На сумках каждой девушки нанесены инициалы или гравировки с именами, а дополнительный шарм придают брелоки и кошельки ярких цветов.

Новая кампания The Walk - третья на счету у бренда, который каждый раз привлекает к работе новые лица. Цель кампании - обратить внимание на ключевые и трендовые сумки и одежду из весенней коллекции бренда.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотографии предоставлены компанией.