Холдинг Michael Kors Limited объявил об удачном завершении сделки по приобретению Jimmy Choo PLC.

По условиям сделки, акционеры Jimmy Choo получат 230 пенсов за акцию, а стоимость самого предприятия составляет около 1 350 млрд долларов США.

«Мы рады объявить о приобретении Jimmy Choo, ведущего мирового люксового бренда с богатой историей. Jimmy Choo известен во всем мире благодаря своей гламурной и ультрамодной обуви. Компания является лидером в создании модных трендов. Инновационные проекты и исключительное мастерство бренда резонируют с законодателями моды во всем мире. Мы считаем, что Jimmy Choo готов к значительному росту в будущем, и наша компания стремится поддержать сильный бренд, который Jimmy Choo строил последние 20 лет», — прокомментировал председатель и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Д. Айдол.

Как было объявлено ранее, приобретение было профинансировано за счет заимствований под новым сроком погашения кредита компании, выпуском приоритетных необеспеченных акций со средневзвешенной процентной ставкой 3,1% и наличными. Приобретение было осуществлено с помощью плана реорганизации Великобритании, который вступил в силу сегодня.

Майкл Корс — всемирно известный, удостоенный наград дизайнер аксессуаров и коллекций ready-to-wear. Его одноименная компания, основанная в 1981 году, в настоящее время выпускает ассортимент продукции под брендами Michael Kors Collection, Michael Michael Kors и Michael Kors Mens, включая аксессуары, одежду, обувь, часы и полную линейку парфюмерной продукции. Бутики Michael Kors управляются либо напрямую, либо через партнеров по лицензии в самых престижных городах мира, включая Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Чикаго, Лондон, Милан, Париж, Мюнхен, Стамбул, Дубай, Сеул, Токио и Гонконг.

Jimmy Choo — бренд люксовых аксессуаров. Женская обувь остается основой бренда, наряду с сумочками, небольшими кожаными изделиями, шарфами, солнцезащитными очками, ремнями, ароматом и мужской обувью. Генеральный директор Пьер Дени и креативный директор Сандра Чой вместе разделяют видение создания одного из самых дорогих брендов в мире. У Jimmy Choo есть глобальная сеть магазинов, насчитывающая более 150 бутиков, которые находятся в самых престижных отделах и специализированных магазинах по всему миру. Jimmy Choo PLC публично котируется на Лондонской фондовой бирже с тикером CHOO.