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Michael Kors станет владельцем бренда Jimmy Choo
28.07.2017 06:09
Компания Michael Kors решила приобрести бренд Jimmy Choo. По информации Rambler News Service, сделка обойдется в 1,2 млрд долларов.
Сумму сделки представляет собой 36,5% премии к рыночной стоимости компании (230 пенсов за акцию).
Ранее стало известно, что Jimmy Choo изучает потенциальные предложения по продаже. В числе потенциальных покупателей назывались американская компания Michael Kors, китайский инвестиционный фонд Hony Capital и люксембургский инвестиционный фонд CVC Capital Partners.
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