28.07.2017 06:09

Компания Michael Kors решила приобрести бренд Jimmy Choo. По информации Rambler News Service, сделка обойдется в 1,2 млрд долларов.

Сумму сделки представляет собой 36,5% премии к рыночной стоимости компании (230 пенсов за акцию).

Ранее стало известно, что Jimmy Choo изучает потенциальные предложения по продаже. В числе потенциальных покупателей назывались американская компания Michael Kors, китайский инвестиционный фонд Hony Capital и люксембургский инвестиционный фонд CVC Capital Partners.