Проект «360» направлен на продвижение smart-часов Sofie от Michael Kors, сообщается в пресс-релизе компании.

Как и все аксессуары линии Michael Kors Access, часы совместимы как с телефонами Android, так и с iOS благодаря технологии, которая появилась в результате партнерства с Google и платформой умных часов от Android Wear ™ 2.0. Они оснащены чиповой системой Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100.

Лицо кампании — румынская модель Андрея Дьякону. Michael Kors представил креативное видео, в центре которого — «стильная женщина, которая живет насыщенной, яркой, гламурной жизнью, она все успевает вместе со своими Sofie от Michael Kors».

Часы Sofie отличаются тонким, легким корпусом с сенсорной панелью и полноэкранным дисплеем. Модель представлена в восьми различных комбинациях покрытий и браслетов, имеет семь съемных ремней.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотография предоставлена компанией.