Бренд Michael Kors представил digital-кампанию с подборкой подарков к 14 февраля, сообщает компания.

Бренд предлагает классические модели кожаных сумок или же их обновленные версии в насыщенных цветах; кошельки, клатчи, визитницы и чехлы для телефонов модных оттенков предстоящего сезона, а также пушистые брелоки в форме сердца.

В коллаборации c Fujifilm Instax Michael Kors выпустил кожаные сумки-чехлы для камеры Michael Kors Camera bag.

Порадовать любимых можно браслетом или колье в серебряных, золотых или розовых оттенках или металлическими часами с ремешками нежных оттенков.

Любительницам романтичных образов советуют подарить кожаные босоножки пудрового оттенка на устойчивом металлическом каблуке или солнцезащитные очки-авиаторы.

Кроме того, специально ко Дню Святого Валентина бренд выпустил коллекцию тематических брелоков.

Основателем бренда Michael Kors является дизайнер Майкл Корс, родившийся и выросший в США. С 19 лет Майкл Корс стал разрабатывать свои первые модели одежды. В 1981 году созданные Майклом Корсом линии женской одежды стали продаваться в нескольких бутиках. В этом же году была зарегистрирована компания, предлагающая брендовую одежду и аксессуары Michael Kors.

Фотографии предоставлены компанией.