Актеры снялись в новом fashion-фильме Springfield, который расскажет об их повседневной жизни и покажет ключевые образы зимнего сезона, сообщается в пресс-релизе компании.

«A Common Life» — слоган зимней кампании, в которой Springfield «делает особый акцент на реалистичности и подчеркивает неповторимость каждого человека».

Росарио Тревиньо, новый директор по маркетингу Springfield, рассказала: «Мы рады, что Мигель Анхель и Андреа присоединились к нашей кампании. Оба актера прекрасно соответствуют философии бренда и гармонично воплощают в жизнь новую концепцию As You Live, которую мы стремимся донести до аудитории с помощью разных историй, где каждый может узнать самого себя».

Международный запуск кампании состоится в ноябре.

Springfield насчитывает 804 точки продаж и 51 корнер в 69 странах и принадлежит Cortefiel Group, лидирующей fashion-компании, которая включает более 2081 магазина в более чем 86 странах мира и представляет четыре собственных бренда: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield и Women’secret.

Фотография предоставлена компанией.