07.08.2017 07:14

Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров стал совладельцем ГК «Обувь России» - по данным «Ведомостей» в марте 2017 года он приобрел 24,99% акций.

Покупателем бумаг в интересах Прохорова стала компания Karyo Holdings Corp., зарегистрированная на Виргинских островах. Факт продажи акций изданию подтвердил генеральный директор «Обуви России» Антон Титов.

Приблизительная стоимость приобретенной доли может составлять около 1,2-1,8 млрд руб. Как считает управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев, Михаил Прохоров мог выкупить долю компании с расчетом на ее продажу. По его словам, «Обувь России» в течение 2-3 лет может провести IPO.