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Микки и Минни Маус станут героями новой весенней коллекции «Твое»

23.01.2017  11:10

Российский бренд одежды и аксессуаров «Твое» выпустит новую лимитированную коллекцию одежды с изображениями Микки Мауса и его подружки Минни, сообщается в пресс-релизе компании.

Женская линия «Твое + Disney» будет представлена футболками, свитшотами и платьями. В мужскую линию войдут футболки классического кроя. Обе линии выполнены из 100-процентного высококачественного хлопка.

Приобрести новую весеннюю коллекцию «Твое + Disney» с Микки и Минни Маус можно будет с конца января во всех магазинах бренда или на сайте tvoe.ru.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.

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