22.12.2016 22:19

Уральский оптовик «Мила – обувь оптом» подвел итоги продаж детской зимней обуви, говорится в сообщении компании.

Снижение продаж зафиксировано во всех подгруппах товара в категории «Фасон» на 30%. Также уменьшились продажи унт и валенок.

«В нашей компании принято называть сапожками из войлока - новые валенки, которые буквально взорвали обувной рынок несколько лет назад. Сегодня мы видим, что интерес к этой подгруппе товара постепенно снижается. Возможно, это следствие прошлогодних покупательских бумов. Холодая зима на Урале тоже внесла свою лепту - в силу своей конструкции войлочные сапожки на подошве из ТЭП несколько проигрывают по теплоизоляционным свойствам традиционным валенкам-самокаткам. Хотя, даже на спаде интереса, продажи в этой подгруппе все еще составляют достойную конкуренцию другим фасонам зимней обуви для детей», - рассказал управляющий «Мила - обувь оптом» Александр Бородин.

Хорошие результаты продаж показала обувь торговой марки «Котофей», где рост продаж составил 126% и обувь торговой марки «Топ-топ» - 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Впервые объемы продаж праздничной обуви для детей радуют настолько. Спасибо нашим покупателям за то, что по праву оценили коллекции российских производителей. Отдельная благодарность фабрикам «Егорьевск-обувь» и «ОбувьПром» за то, что их творческие группы отлично поработали над ассортиментом, производство своевременно отшило коллекции, а службы сбыта в полном объеме выполнили наши стратегические заказы. Только благодаря этим слаженным действиям нам удалось обеспечить актуальным товаром большую часть розничных магазинов, торгующих обувью для детей, включая представителей фирменной сети ТМ «Котофей», - сообщил также Александр Бородин.

Компания «Мила» входит в тройку крупнейших игроков обувного рынка в Уральском федеральном округе и является лидером по оптовой торговле детской обувью. Занимается оптовыми поставками обуви в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в ХМАО и на Ямале. Оборот компании составляет порядка 315 млн рублей. Главное направление работы компании «Мила» — продажа обуви оптом: мужская и женская обувь, детская обувь, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, летняя, зимняя и демисезонная обувь. В число торговых марок компании входит обувь марок «Котофей», «Топ-топ», «Зебра», а также спортивная обувь Anta и WBL.