18.07.2017 07:16

Министерство экономики Республики Тува объявило конкурс по подбору ряда квалифицированных кадров для нового предприятия по выпуску одежды, которое в регионе построит «БТК Групп».

Как сообщает министерство, конкурс проводится в рамках реализации соглашения между правительством республики и компанией, заключенного на форуме «Тува будущего: стратегия перемен».

Сейчас министерство набирает швей, закройщиков, художников по костюму для работы в современном швейном производстве с новейшим технологическим оборудованием и улучшенными бытовыми условиями труда. К отбору также приглашаются выпускники средних специальных учебных заведений республики, не имеющих постоянную занятость.

«Соглашение предусматривает создание компанией обособленного швейного предприятия в Туве. Начинаем отбор и тестирование персонала будущего предприятия, поиск помещения для оборудования. Принципиально штат работников планируем набрать из числа местных жителей. Очень хочу, чтобы в швейном производстве пригодилось тувинское сырье, а в перспективе нужно интегрировать в технологический цикл компании переработку шкур, шерсти, другого сырья для текстиля», - отметил Глава Тувы Шолбан Кара-оол в своем блоге.