18.10.2017 07:16

МЭР выступает за введение НДС на товары, ввозимые в РФ через зарубежных онлайн-ритейлеров, таких как AliExpress, eBay, Amazon, в виде почтовых отправлений, говорится в сообщении «Интерфакса».

В министерстве считают, что такая мера позволит выровнять условия конкуренции между российскими и зарубежными торговыми площадками.

По оценке EY, при введении НДС для иностранных интернет-магазинов бюджет РФ может терять до 34,6 млрд руб. в год из-за высокой стоимости администрирования трансграничных посылок. На рынке также не исключают рост цен на товары на интернет-площадках.

В свою очередь, зарубежные онлайн-ритейлеры заявляют, что у отечественных продавцов уже существует преимущество, связанное с меньшими затратами на логистику и организацию продаж. Кроме того, затраты на администрирование НДС на миллионы отправлений могут оказаться больше, чем налоговые поступления. Согласно расчетам EY, потери бюджета могут составить от 25 млрд до 34 млрд руб. в год.