22.02.2017 18:08

Попытка незаконного провоза ювелирных изделий пресечена на Ставропольском таможенном посту, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.

При проверке одной из пассажирок международного авиарейса «Стамбул - Ставрополь» сотрудниками таможни была обнаружена контрабанда ювелирных изделий. Женщина пыталась провезти под видом личных вещей более 4 кг украшений. Она скрыла их внутри одежды в багаже. Среди ее личных вещей были спрятаны серьги, перстни, кольца, браслеты, цепочки - всего 248 наименований.

Изъятый груз отправлен на экспертизу. В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров). Санкциями данной статьи предусмотрено наложение штрафа, либо конфискация предметов административного правонарушения.