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Минфин РФ предложил ввести акциз на спирт для косметической и парфюмерной продукции
14.12.2016 17:33
Министерство финансов России вынесло на рассмотрение вопрос о введении акциза на спирт, используемый в производстве косметики и парфюмерии, пишет РБК.
Законопроект по данному вопросу опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Суть законопроекта заключается в следующем: акциз предложено установить на этиловый спирт, который организации приобретают для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. В последующем они смогут получить налоговый вычет, если подтвердят, что использовали спирт по назначению.
Введение акциза позволит контролировать использование этилового спирта.
Законопроект планирую обсудить до 26 декабря и если его подтвердят, то он вступит в силу с января 2018 года.
Стоит отметить, что ранее в правительстве предлагалось уже установить акциз на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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