14.12.2016 17:33

Министерство финансов России вынесло на рассмотрение вопрос о введении акциза на спирт, используемый в производстве косметики и парфюмерии, пишет РБК.

Законопроект по данному вопросу опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Суть законопроекта заключается в следующем: акциз предложено установить на этиловый спирт, который организации приобретают для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. В последующем они смогут получить налоговый вычет, если подтвердят, что использовали спирт по назначению.

Введение акциза позволит контролировать использование этилового спирта.

Законопроект планирую обсудить до 26 декабря и если его подтвердят, то он вступит в силу с января 2018 года.

Стоит отметить, что ранее в правительстве предлагалось уже установить акциз на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.