Новости
НачалоНовостиМинфин РФ предложил ввести акциз на спирт для косметической и парфюмерной продукции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

Минфин РФ предложил ввести акциз на спирт для косметической и парфюмерной продукции

14.12.2016  17:33

Министерство финансов России вынесло на рассмотрение вопрос о введении акциза на спирт, используемый в производстве косметики и парфюмерии, пишет РБК.

Законопроект по данному вопросу опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Суть законопроекта заключается в следующем: акциз предложено установить на этиловый спирт, который организации приобретают для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. В последующем они смогут получить налоговый вычет, если подтвердят, что использовали спирт по назначению.

Введение акциза позволит контролировать использование этилового спирта.

Законопроект планирую обсудить до 26 декабря и если его подтвердят, то он вступит в силу с января 2018 года.

Стоит отметить, что ранее в правительстве предлагалось уже установить акциз на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Просмотров: 87
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте