03.08.2017 23:58

Трикотажное предприятие «Алеся» посетила министр информации Белоруссии Лилия Ананич, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В четверг, 27 июля, министр информации Белоруссии Лилия Ананич встретилась с трудовым коллективом компании «Алеся». Она осмотрела производственные цеха и ознакомилась с ассортиментом фабрики.

Министр выразила мнение, что предприятию нужно больше раскручивать свой бренд среди молодежной аудитории. Предприятие обладает достаточным ресурсным и кадровым потенциалом, чтобы решить эту задачу.

«Алеся» — трикотажная фабрика. Здесь работают около 250 человек. Компания специализируется на производстве изделий верхнего трикотажа для взрослых и ежегодно разрабатывает около 120 новых моделей.