Новости
НачалоНовостиМинпром Пензы приглашает к участию в конкурсе «Лучшая швея»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Минпром Пензы приглашает к участию в конкурсе «Лучшая швея»

17.03.2017  01:21

В Пензе пройдет конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Участвовать могут как профессионалы, так и учащиеся, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Минпром Пензы объявил о начале подачи заявок для участия в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Подать данные могут работники таких профессий как швея, портной, пошивщик кожгалантерейных изделий, а также учащиеся выпускных групп по специальности оператор швейного оборудования и портной.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

- заявку на участие;

- копию протокола об итогах проведения производственного конкурса;

- согласие на обработку персональных данных;

- копию трудовой книжки.

Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.

Заявки принимаются до 5 апреля.

Просмотров: 57
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1263 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте