|
|
Минпром Пензы приглашает к участию в конкурсе «Лучшая швея»
17.03.2017 01:21
В Пензе пройдет конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Участвовать могут как профессионалы, так и учащиеся, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.
Минпром Пензы объявил о начале подачи заявок для участия в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Подать данные могут работники таких профессий как швея, портной, пошивщик кожгалантерейных изделий, а также учащиеся выпускных групп по специальности оператор швейного оборудования и портной.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие;
- копию протокола об итогах проведения производственного конкурса;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию трудовой книжки.
Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
Заявки принимаются до 5 апреля.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте