17.03.2017 01:21

В Пензе пройдет конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Участвовать могут как профессионалы, так и учащиеся, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Минпром Пензы объявил о начале подачи заявок для участия в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Подать данные могут работники таких профессий как швея, портной, пошивщик кожгалантерейных изделий, а также учащиеся выпускных групп по специальности оператор швейного оборудования и портной.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

- заявку на участие;

- копию протокола об итогах проведения производственного конкурса;

- согласие на обработку персональных данных;

- копию трудовой книжки.

Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.

Заявки принимаются до 5 апреля.