20.02.2017 07:13

Минпромторг выступил одним из организаторов фестиваля русской культуры в дизайне «Русские сезоны». В мероприятии примут участие дизайнеры моды, интерьеров и посуды.

Молодые дизайнеры совместно с предприятиями народно-художественных промыслов создадут новые модели изделий, которые будут представлены на выставке «Русские сезоны» в рамках фестиваля. Часть конкурсных работ будет запущена в производство и поступит в продажу, говорится в сообщении министерства.

По условиям конкурса продукция должна сохранять традиции промыслов, нести художественную ценность и соответствовать требованиям современного рынка.

Помимо конкурса в рамках «Русских сезонов» в 2017 году пройдет одноименная выставка, на которой вместе с совместными работами конкурсантов и фабрик будут представлены премиальные предметы интерьера, посуда, ювелирные украшения, домашний текстиль, коллекционные и детские игрушки российских предприятий народных художественных промыслов.

На презентации выставки будет проведен аукцион, на котором будут представлены несколько коллекционных лотов. Также в рамках фестиваля «Русские сезоны» пройдет деловая программа с участием руководителей государственного аппарата, представителей крупного бизнеса, редакторов федеральных и зарубежных СМИ, известных деятелей телевидения и искусства и дизайнеров, на которой будут представлены результаты работы фестиваля в 2017 году и озвучены текущие вопросы отрасли – в том числе развитие и продвижение народных художественных промыслов, привлечение инвестиций на предприятия, привлечение молодых специалистов, поиск новых сфер применения для продукции предприятий народно-художественных промыслов.