3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиМинпромторг готовит изменения к критериям импортозамещающей продукции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка головных уборов и аксессуаров Chapeau пройдет с 17 по 20 августа II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Минпромторг готовит изменения к критериям импортозамещающей продукции

10.08.2017  07:14

Минпромторг утвердил план-график подготовки предложений о внесении изменений в приложение к постановлению правительства «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

Сейчас министерство ведет работу по определению требований к импортозамещающей продукции, которые существуют, в том числе, в отношении предприятий легкой промышленности.

Требования к российской продукции, установленные 719-м постановлением, направлены на стимулирование иностранных и отечественных компаний к локализации своего производства в России и наращивание технологических операций с применением отечественных комплектующих.

До конца 2017 года Минпромторг актуализирует и обновит данный перечень. Ориентировочный срок разработки проекта постановления и его внесения в правительство – четвертый квартал 2017 года, отметил замглавы министерства Василий Осьмаков.    

Просмотров: 78
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1353 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте