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Минпромторг готовит изменения к критериям импортозамещающей продукции
10.08.2017 07:14
Минпромторг утвердил план-график подготовки предложений о внесении изменений в приложение к постановлению правительства «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».
Сейчас министерство ведет работу по определению требований к импортозамещающей продукции, которые существуют, в том числе, в отношении предприятий легкой промышленности.
Требования к российской продукции, установленные 719-м постановлением, направлены на стимулирование иностранных и отечественных компаний к локализации своего производства в России и наращивание технологических операций с применением отечественных комплектующих.
До конца 2017 года Минпромторг актуализирует и обновит данный перечень. Ориентировочный срок разработки проекта постановления и его внесения в правительство – четвертый квартал 2017 года, отметил замглавы министерства Василий Осьмаков.
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