10.08.2017 07:14

Минпромторг утвердил план-график подготовки предложений о внесении изменений в приложение к постановлению правительства «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

Сейчас министерство ведет работу по определению требований к импортозамещающей продукции, которые существуют, в том числе, в отношении предприятий легкой промышленности.

Требования к российской продукции, установленные 719-м постановлением, направлены на стимулирование иностранных и отечественных компаний к локализации своего производства в России и наращивание технологических операций с применением отечественных комплектующих.

До конца 2017 года Минпромторг актуализирует и обновит данный перечень. Ориентировочный срок разработки проекта постановления и его внесения в правительство – четвертый квартал 2017 года, отметил замглавы министерства Василий Осьмаков.