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Минпромторг изучает возможности введения в России системы tax free

30.01.2017  07:08

Минпромторг изучает возможности введения в России системы tax free. Как говорится в сообщении министерства, соответствующие предложения находятся сейчас на рассмотрении в Минфине.

Предложение касается введения соответствующей системы в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, решение об этом может быть принято уже в ближайшее время, подчеркнул статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. За это время будут отработаны ее методика и объем возврата. По итогам пилотного запуска будет принято решение о дальнейшем распространении системы.

«Сегодня мы продолжаем получать запросы от потенциальных участников этой программы. Их перечень не будет закрытым: как только эксперимент стартует, мы будем оперативно направлять новые заявки в Минфин», - сообщил Виктор Евтухов.

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