17.05.2017 20:09

Заказ на 3 тыс. комплектов школьной формы планируется разместить на швейной фабрике «Брянковчанка», сообщает пресс-служба администрации города Брянка ЛНР.

В понедельник, 15 мая, швейную фабрику «Брянковчанка» посетил заместитель Минпромторга ЛНР Андрей Череватый. В связи с тем, что глава республики Игорь Плотницкий принял решение об обеспечении всех первоклассников школьной формой, в настоящий момент ведется подбор производственных площадок для реализации задачи.

«Ориентировочно, этой фабрике мы предполагаем поручить 3тыс. комплектов (2 тыс. - девочковых, 1 тыс. - мальчиковых). Мы осмотрели производственные мощности для того, чтобы определиться с возможностями «Брянковчанки» в пошиве необходимого количества в определенные нами сроки. На сегодняшний день - это 40 календарных дней, при условии 22 рабочих дней в месяц», - рассказал Андрей Череватый о планах взаимодействия с «Брянковчанкой».

Уже существует договоренность, по которой лекала для единой школьной формы будет разрабатывать компания «ЛугЛегПром». Ткани планируется закупать в России. К новому учебному годоу необходимо произвести 10 тыс. комплектов формы.