12.01.2017 07:24

Министерство промышленности и торговли по итогам 2016 года наградило выдающихся тружеников производственного сектора, в том числе легпрома. Так, в число награжденных вошли сотрудники предприятия «Шуйские ситцы».

Как говорится в сообщении компании, работники комбината были награждены почётными грамотами министерства промышленности и торговли РФ за высокие производственные показатели в труде, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения. Награды юбилярам вручила генеральный директор Богаделина Анна.





В число награжденных вошли:

Крицкая Василина — оператор мотального оборудования ПТФ №3, стаж работы на предприятии составляет 33 года.

Орлова Ольга — оператор мотального оборудованияПТФ №3, стаж работы на предприятии составляет 32 года.

Луняков Сергей — раклист печатного цеха отделочной фабрики, стаж работы 36 лет.

Коровкин Владимир — водитель автомобиля электроцеха отдела главного энергетика, стаж работы на предприятии 25 лет.

Фотография предоставлена компанией.