Новости
НачалоНовостиМинпромторг наградил сотрудников «Шуйских ситцев» почетными грамотами
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Минпромторг наградил сотрудников «Шуйских ситцев» почетными грамотами

12.01.2017  07:24

Министерство промышленности и торговли по итогам 2016 года наградило выдающихся тружеников производственного сектора, в том числе легпрома. Так, в число награжденных вошли сотрудники предприятия «Шуйские ситцы».

Как говорится в сообщении компании, работники комбината были награждены почётными грамотами министерства промышленности и торговли РФ за высокие производственные показатели в труде, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения. Награды юбилярам вручила генеральный директор Богаделина Анна.

В число награжденных вошли:

  • Крицкая Василина — оператор мотального оборудования ПТФ №3, стаж работы на предприятии составляет 33 года.
  • Орлова Ольга — оператор мотального оборудованияПТФ №3, стаж работы на предприятии составляет 32 года.
  • Луняков Сергей — раклист печатного цеха отделочной фабрики, стаж работы 36 лет.
  • Коровкин Владимир — водитель автомобиля электроцеха отдела главного энергетика, стаж работы на предприятии 25 лет.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 168
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте