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Минпромторг наградил сотрудников «Шуйских ситцев» почетными грамотами
12.01.2017 07:24
Министерство промышленности и торговли по итогам 2016 года наградило выдающихся тружеников производственного сектора, в том числе легпрома. Так, в число награжденных вошли сотрудники предприятия «Шуйские ситцы».
Как говорится в сообщении компании, работники комбината были награждены почётными грамотами министерства промышленности и торговли РФ за высокие производственные показатели в труде, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения. Награды юбилярам вручила генеральный директор Богаделина Анна.
В число награжденных вошли:
Фотография предоставлена компанией.
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