09.11.2017 07:27

Как заявил в рамках совещания по вопросам развития швейной промышленности под руководством статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, министерство намерено сосредоточить усилия на поддержке развития в России швейного и обувного производства.

Совещание прошло в Минпромторге, в число его участников вошли представители таких компаний сектора, как Псковская швейная фабрика «Славянка», ХБК «Шуйские ситцы», SportTex, ТД «Антей», «Верона», Российского союза производителей одежды и Союзлегпрома, а также бренд «Светлана Вентура».

»Легкая промышленность, особенно в сегменте одежды, обуви и домашнего текстиля – большая часть всего торгового оборота страны. По итогам 2016 года рынок швейных изделий составил порядка 1,9 трлн рублей, - говорится в сообщении министерства. – У нас здесь есть достаточно хорошие компетенции. Несмотря на то, что потребительский спрос на отечественную продукцию пока не так высок, можно уверенно заявлять, что мы научились работать не хуже европейских и китайских конкурентов».

В ведомстве рассказали, что последующие три года будут сохранены такие эффективные меры господдержки, как субсидирование процентов по кредитам на сырье, текущую деятельность и техническое перевооружение, субсидирование производства камвольных и поливискозных тканей для школьной формы, а также на реализацию программы льготного лизинга оборудования. Кроме того, будет продолжено активное сотрудничество с ведущими иностранными брендами в рамках контрактного производства.