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Минпромторг объявляет конкурс на создание статуэтки, которой будут награждаться предприятия легпрома

22.03.2017  06:50

Министерство промышленности и торговли и Федеральный центр легкой промышленности объявили конкурс на создание статуэтки, которая станет наградой Всероссийской премии «топ-10» среди производителей легкой промышленности.

Сама премия существует с 2016 года. Благодаря ей, по словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, удалось выявить наиболее перспективные и успешные разработки отрасли. «Мы заинтересованы в развитии легкой промышленности в нашей стране и пытаемся всячески стимулировать отечественных производителей», - подчеркнул он.

Для участия в конкурсе студентам предлагается создать визуализацию будущей статуэтки в виде изображения. Например, сделать эскиз или 3D модель. Работы будут приниматься с 1 марта по 30 апреля 2017 года. По итогам конкурса самые лучшие работы получат денежные вознаграждения. Кураторами и жюри конкурса выступят участники арт-группы AES+F.

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