Международная выставка «Мир детства 2017» проходила с 26 по 29 сентября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

В этом году коллективная экспозиция пользовалась особой популярностью – всего за 4 дня работы ее посетило более 20 тысяч человек.

Посетители экспозиции смогли ознакомиться с инновационной продукцией и новинками российского рынка: высокотехнологичными конструкторами и игрушками, функциональной мебелью, современным образовательным оборудованием, музыкальными инструментами, детскими автокреслами, робототехникой и даже беспилотными летательными аппаратами.

В коллективной экспозиции приняли участие ведущие отечественные компании, такие как: ООО «Анро технолоджи», ООО «Научно-производственное предприятие «Интеллектуальные информационные системы», ООО «Научные развлечения», ООО «Геоскан», ООО «Авторитет пласт плюс», ООО «ФДА «Старт», ООО «Оптима-партнер», ГК «Веломоторс», АО «ХИЗ», ООО «Новая химия», ООО «Смолтойс», Фабрика игрушек «Весна», Компания «Magic Book», ООО «БЛОССОМ», ООО «Вэйтой», Фонд «Соратники», ООО «Деревянные игрушки», ООО «ЯиГрушка», ООО «Артефакт», Национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «Мир-Мио».

В первый день работы с экспозицией посетили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Голодец Ольга Юрьевна, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Гульназ Маннуровна.

Посетители выставки дали высокую оценку проделанной работе, поспособствовавшей сближению всех участников рынка и положительно сказавшейся на развитии индустрии.

Международная выставка «Мир Детства» – одно из ключевых событий в индустрии детских товаров на территории Российской Федерации и Евразийского Экономического Союза. Она традиционно вызывает повышенный интерес у представителей отрасли, розничного сегмента и экспертного сообщества. Ежегодно выставка «Мир детства» собирает около 20 тыс. посетителей со всех регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Более 500 экспонентов из разных стран мира на площади свыше 16 000 кв. метров представляют свою продукцию.

Фотография предоставлена организаторами.