28.02.2017 07:06

По итогам 2016 года отрасль легкой промышленности показала существенный рост, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, выступая на пленарном заседании II Российской недели текстильной и легкой промышленности.

По данным чиновника, объем текстильного и швейного производства РФ по итогам прошедшего года вырос на 5,3%, кожевенно-обувного – на 5,1%, в производстве технического текстиля, включая нетканные материалы, рост также составил 26,6%.

«В прошедшем году произошел прорыв в производстве спецодежды - увеличение доли тканей российского производства для ее изготовления составило до 40%. Такой результат стал возможным, во многом благодаря программам импортозамещения в компаниях с государственным участием», - отметил замглавы Минпромторга, добавив, что на это повлияли принятые в 2016 году системные меры поддержки в виде субсидирования процентов по кредитам, затрат на производство тканей и финансирования расходов лизинговых организаций для обеспечения легкой промышленности оборудованием.

Виктор Евтухов отдельно указал на проект Ивановского полиэфирного комплекса, на реализацию которого в конце прошлого года было одобрено кредитное финансирование от Внешэкономбанка, и восстановление работы комбината »Вологодский текстиль».

Для реализации инвестиционного потенциала компаний будут задействованы возможности Фонда развития промышленности.

«В прошлом году займы получили 10 проектов на сумму 2,7 млрд рублей. В ближайшее время должен быть одобрен проект по организации прядильного производства и выпуску нетканых материалов и льняных утеплителей на Ржевской льночесальной фабрике, планируется также строительство ткацкой фабрики в Иваново. Работа с Фондом должна и будет продолжаться», - отметил Виктор Евтухов.