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Минпромторг предлагает предоставлять налоговые льготы компаниям, нанимающим инвалидов

10.05.2017  07:08

Минпромторг подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса РФ».

Как говорится в сообщении министерства, изменения предполагают предоставление возможности использования пониженной ставки налога на добавленную стоимость организациям, в которых преимущественно работают люди с инвалидностью.

Это, подчеркивают в Минпромторге, делается с целью развития занятости граждан с инвалидностью, поддерживается инициатива общероссийских общественных организаций по принятию мер относительно повышения конкурентоспособности продукции, производимой организациями, массово использующими труд инвалидов.

В частности, в документе предлагается закрепить за такими организациями право использовать пониженную ставку налога на добавленную стоимость (10%), исходя из основного вида продукции, производимого предприятием.

Данная мера позволит организациям, занятым в производственной кооперации, производящим компоненты и комплектующие, поставляемые другим производителем, улучшить свои конкурентное предложение по цене, и снизить стоимость продукции без ущерба для себя и бюджета.

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