19.10.2017 06:59

Проектная группа по развитию интернет-торговли в РФ подготовила предложения по развитию электронной торговли. Как говорится в сообщении Минпромторга, министерство приглашает все заинтересованные стороны принять активное участие в обсуждении проекта.

Текст документа размещении на интернет-портале Минпромторга, предложения и замечания к указанному проекту принимаются также в онлайн-режиме.в

В частности, на общественное обсуждение выносится проект раздела стратегии развития торговли в РФ на период до 2025 г. в части электронной торговли.

Для организации процедуры публичных обсуждений проекта организованы виртуальные экспертные площадки на официальных сайтах ассоциаций, принявших участие в разработке проекта раздела стратегии. В числе таких площадок сайты ряда организаций:

Ассоциации компаний интернет-торговли;

Национальной ассоциации дистанционной торговли Ассоциации электронных торговых площадок;

Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Срок проведения обсуждения: по 18 ноября 2017 года.