13.10.2017 07:25

Самую качественную продукцию на российском рынке определят при помощи конкурса, регистрацию в котором открыл Минпромторг.

Конкурс «Топ-10 2017 года» проводится в рамках содействия стратегическому развитию предприятий легпрома России по выпуску конкурентоспособной продукции. Он нацелен, говорится в сообщении министерства, на продвижение идей качества, экологичности, безопасности для решения проблем обеспечения имиджа предприятий, конкурентоспособности продукции, а также мотивации поиска и общественной поддержки позитивных процессов повышения качества и безопасности продукции на предприятиях.

Конкурс проводится по направлению одежда, по товарным следующим группам: домашняя одежда, верхняя одежда, платьево-блузочная одежда, платочно-шарфовые изделия, перчаточные изделия, головные уборов.

Приём заявок на конкурс осуществляется по 6 ноября 2017 года. Определение победителей конкурса из списка номинантов, отобранных по результатам предварительного отбора товаров (продукции) состоится в период с 7 ноября по 20 ноября 2017 года.

Регламент предоставления заявок и состав документации опубликован на сайте rustekstile.