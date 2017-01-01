Минпромторг: Российская ювелирная отрасль имеет хорошие перспективы

20.11.2017 07:15

Как заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, сегмент премиум российского ювелирного сектора имеет хорошие перспективы в части экспортного потенциала.

Как говорится в сообщении министерства, заявление замглавы Минпромторга сделал в рамках открытия выставки Junwex Premium в Центре международной торговли. На выставке были представлены работы ювелирных компаний «Аргентина», Gevorkyan Fine Jewelry, ART I FACT, Anna Nova, «Бриллианты Якутии», Albert и многих других.

По словам чиновника, сегмент требует активного участия в международных выставках и проектах. Один из таких проектов – инициатива проведения конкурса ювелирного искусства им. К. Фаберже, который позволит представить достижения современного ювелирного искусства на международном уровне.

Также в рамках открытия выставки прошло заседание круглого стола по вопросам реализации экспортного потенциала российской ювелирной отрасли. Организаторами мероприятия выступили ТПП РФ, Российский экспортный центр, Центр международной торговли Москвы, ассоциация «Гильдия ювелиров России» и Клуб «Российская ювелирная торговля».

В числе поднятых вопросов, в частности, было состояние рынков сбыта; меры государственной поддержки экспорта несырьевых товаров в России; возможности и условия участия ювелирных компаний в программе Made in Russia, единая концепция выставочной программы для ювелирной отрасли.