01.02.2017 07:16

Как заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, у населения, безусловно, больший интерес с точки зрения проверки качества вызывают продукты питания, и это понятно. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы было больше других потребительских товаров и прежде всего легкой промышленности.

По его словам, сказанным в ходе совещания, посвященного итогам деятельности Автономной некоммерческой организации «Российская система качества», подобные исследования дают хорошую почву для принятия осмысленных управленческих решений, а также для переговоров с теми, кто по разным причинам не всегда производит и реализует качественную продукцию».

По мнению замминистра, говорится в сообщении Минпромторга, Роскачеству целесообразно будет провести аналогичное исследование по ряду широко потребляемых товаров.

«Будет исследоваться обувь, мужские костюмы, будет продолжено исследование одежды для обучающихся (школьной формы), бытовой электроники и широкий спектр продуктов питания, - сказал Виктор Евтухов. - Не сомневаюсь, что каждое исследование обещает быть резонансным».

По итогам заседания участники обсудили дальнейшее развитие Роскачества, в частности, прозвучали предложения о формировании отдельных стандартов исследований, о добавлении в результаты данных о точках закупки исследуемых товаров в случае, если условия хранения и реализации могут влиять на показатели качества и безопасности, о вовлечения широкой общественности в деятельность Роскачества.