03.02.2017 06:52

Минпромторг совместно с Russian Outdoor Group представит лидеров отечественного производства спортивной одежды и снаряжения на выставке ISPO Munich 2017 в Мюнхене, говорится в сообщении министерства.

Коллективный стан русских представителей сектора Russian Outdoor Village начнет работу 5 февраля в 15:45. На Russian Outdoor Village будут представлены четыре сегмента продукции российских производителей: «Одежда», «Обувь», «Снаряжение и аксессуары», «Ткани».

В открытии примут участие, руководители крупнейших российских предприятий этого сектора промышленности, журналисты центральных российских и специализированных немецких СМИ.





Российский стенд на выставке ISPO Munich 2017 будет работать до 8 февраля 2017 г. Павильон А1, стенд 522.

ISPO Munich – крупнейшая международная выставка спортивных товаров и услуг, проводится с 1970 г. Ежегодно на ней представлены более 2 500 экспонентов, количество посетителей превышает 80 000 человек. Выставочное пространство традиционно разделено на девять секторов: товары для спорта на открытом воздухе, здоровье и фитнес, текстиль и материалы, активный спорт, спортивная мода, эффективность тренировок, зимние виды спорта, производство спортивных товаров, премиум-бренды. Среди экспонентов ISPO Munich – Adidas, Dainese, Gore-Tex, Helly Hansen, Lotto, Montana, Nike, Puma, Reebok, Shindo, Sympatex, Umbro.