02.05.2017 07:14

Текстильное производство может стать точкой роста для российской экономики, заявил в интервью «Известиям» первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин.

По словам чиновника, сектор уже нащупал в условиях ослабленного рубля ниши на внутреннем рынке (текстильное полотно, нетканые материалы).

Как отметил Глеб Никитин, санкции и внешние ограничения только помогли нарастить промышленный потенциал, а ослабление рубля сделало российскую продукцию более конкурентоспособной. Сегодня на повестке дня — выход на глобальные рынки.

В числе наиболее перспективных рынков - страны Латинской Америки. Это крупные рынки, которые имеют большое количество соглашений о свободной торговле: Аргентина, Уругвай, Мексика и другие страны.

«Азия — один из наших приоритетов в экспортной политике. Безусловно, такую зону можно было бы создать во Вьетнаме. Там у нас соглашение с ЕАЭС о свободной торговле. Но я бы не стал забегать вперед, причем даже в положительном ключе, потому что многие страны предлагают хорошие условия. Например, мне кажется, что Индонезия более перспективна просто потому, что там рынок больше, населения больше и спрос на промышленную продукцию может быть выше», – добавил чиновник.

«Мы должны быть активными на внешних рынках, потому что внутренний рынок нам не дает основания рассчитывать на долгосрочный стабильный экономический рост. Он недостаточен. Только за счет развития экспорта мы можем долго, эффективно и быстро расти», – заключил Глеб Никитин.