21.03.2017 07:05

Как заявил директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов, умная одежда является одним из приоритетов промышленного развития реабилитационной индустрии. Она должна помочь людям с ограничениями в их повседневной жизни, подчеркнули чиновник.

Тема обсуждалась в рамках Fashion Futurum – некоммерческого проекта Национальной палаты моды, запущенного в 2016 году при поддержке Минпромторга и департамента культуры города Москвы. В форуме, прошедшем 16-17 марта, приняли участие более 30 мировых лидеров индустрии моды из 9 стран.

Международная конференция Fashion Futurum призвана выработать новый подход к моде в России. В марте 2017 года основной темой конференции стало разрушение стереотипов индустрии моды, ее трансформация под влиянием научно-технической революции. Также в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Следующий рубеж индустрии моды: умная одежда людей с ограниченными возможностями здоровья».