24.04.2017 06:54

Как заявил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, торговля, является драйвером роста экономики, в прошлом году оборот ритейла в России упал на 5%, в этом году ожидается небольшой рост этого сектора. В связи с этим запрещать круглосуточную работу гипермаркетов нецелесообразно.

По словам Виктора Евтухова, от запретов гипермаркетов на работу ночью и в выходные дни работу потеряют порядка 300 тысяч человек в розничной торговле. Плюс произойдет рост цен, потому что в крупной сетевой рознице товары обычно дешевле, чем в небольших магазинах.

«Для того чтобы принимать такие решения, надо прежде всего спросить потребителя. А ему удобно такое ограничение? Ведь сегодня есть выбор, куда пойти, к кому пойти, что приобрести. Хочешь в дискаунтере, хочешь в дорогом магазине, хочешь в маленьком магазинчике около дома, хочешь — пойдешь на рынок или на ярмарку. Еще пока сохранились нестационарные торговые объекты, к счастью», – отметил замминистра.

Что касается торговой наценки, то, отметил Виктор Евтухов, сегодня действительно есть высокие наценки, которые достигают 100-150% и даже более, на дорогие эксклюзивные товары. Это позволяет продавцам держать минимальную наценку на товары, которые входят в основную потребительскую корзину большинства россиян. То есть люди более обеспеченные, покупающие дорогие товары, фактически дают возможность малоимущим приобретать социально значимые товары по доступным ценам. Об этом почему-то никто не думает. Существует важнейшее понятие в экономике, и его никто не отменял — конкуренция. В торговой отрасли она особенно важна, подчеркнул чиновник.