02.03.2017 06:56

Глава Минстроя Михаил Мень на инвестиционном форуме в Сочи заявил, что министерство предлагает ввести для сотрудников управляющих компаний единую форму, образец которой каждая УК будет выбирать самостоятельно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова чиновника, эта мера «дисциплинирует», хотя услуги управляющих компаний сильно не подорожают из-за новой формы. По его словам, стандарты сервиса управляющих компаний уже разработаны, сейчас идет их обсуждение.

«Мы хотим стандарты сервиса сделать лицензионными требованиями, это очень важный момент. Даже обсуждался такой вопрос по соответствующей форме, которая должна быть у работников управляющей компании», - отметил министр.