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Минусинская предпринимательница оштрафована за продажу одежды без маркировки

16.01.2017  23:33

После внеплановой проверки оштрафована предпринимательница из Минусинска за реализацию женских курток без надлежащей маркировки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

После обращения одного из покупателей, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю провел внеплановую проверку индивидуальной предпринимательницы, реализующей товары легкой промышленности. В результате были выявлены нарушения. В торговой точке продавались женские куртки без надлежащей маркировки, а также отсутствовали сертификаты соответствия на продукцию.

Предпринимательница привлечена к административной ответственности по ст. 14.15, ч. 1 ст. 14.43, ст. 14.45 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 22 тыс. руб. Ей также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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