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Mira Sezar презентовала весеннюю коллекцию 2017 года
14.02.2017 20:14
Молодежный бренд Mira Sezar представил коллекцию сезона весна 2017, сообщается в пресс-релизе компании.
Фасоны платьев Mira Sezar пошиты в подчеркнуто женственном, романтическом стиле. Среди верхней одежды представлены пальто и жакеты как для любительниц простого, уличного стиля, которому присущи легкость и небрежность, так и для девушек, предпочитающих, чтобы модная одежда сидела «с иголочки».
Торговая марка Mira Sezar была основана в 2010 году в России, когда образовался тандем двух дизайнеров Оксаны Самойловой и Мирославы Шведовой. Вся продукция Mira Sezar шьется на российских фабриках.
Фотографии предоставлены компанией.
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