В рамках весенне-летней кампании Trussardi фотомодель Мишель Хунцикер представила новую Lovy Bag, сообщается в пресс-релизе компании.

Съемки проходили на вилле Trussardi в Бергамо, Италия. Фотограф Фабио Лейди создал серию креативных снимков при поддержке компании Art+Vibes.

В рекламную кампанию вошли несколько имиджей, в которых «воплотились стиль, женственность, игривость и чувственность».

Специально для рекламного видео креативный директор марки Гайя Труссарди написала и исполнила саундтрек Elegantly Pop.

В новом сезоне весна-лето 2017 Lovy Bag представлена в классическом и мини форматах. Модель изготовлена из мягкой кожи теленка, имеет короткую ручку и длинный отстегивающийся ремешок. Цветовая палитра варьируется от винного и алого до насыщенного синего и песочного оттенков. Ярким акцентом стала застежка в виде логотипа модного дома — борзой.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотографии предоставлены компанией.